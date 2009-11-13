Исправить глюки Flash CMS

Добрый день ! Есть сайт pride-club точка com. Сейчас на главной странице сайта выводятся картинки 3 х предстоящих событий.

При нажатии на любую из них открывается всегда первое событие. Нужно чтобы открывалось соответствующее. Исходники fla есть. И еще выоводятся 3 последних события но если событие происходит сегодня - оно выпадает из списка. Нужно чтобы оно выпадало только на следующий день. Предпочтение меньшей цене и минимальному сроку.