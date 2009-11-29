Добрый день Необходимо создать страничку регистрации для сайта pnb.su. Вынести отдельную кнопку в меню и назвать ее "Регистрация" форма заполняема во вложении. заполненные данные не должны записываться в БД, а просто отпрвляться на электронку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача в самописной CMS дописать модуль архива.
Срок- до недели.
Тз в приложении
Проект выставляю повторно,поскольку выбранный исполнитель исчез.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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