Модуль архива

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок267 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача в самописной CMS дописать модуль архива.

Срок- до недели.

Тз в приложении

Проект выставляю повторно,поскольку выбранный исполнитель исчез.

14 лет назад
Aleksim
65 летГермания
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
Unlaid
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$60
7 дней
Профи в Программинге. Отношение цена к качеству меня приятно удивила! Не формально подходит к решению ТЗ. Предложил ряд улучшений(бесплатных для меня),которые я с радостью принял :).Приятен в общении, работу делает быстро. Не сомневаюсь , что Сергей сделает головокружительную карьеру в качестве Фрилансера. В ближайшее время планирую с ним работать.
От работы с заказчиком исключительно положительные эмоции, оплата своевременная. Надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества) Всем рекомендую.
gashik100
Евгений 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$60
8 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все норм, мужик!
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