Создание сайта

Есть скрипт системы активной рекламы Zmailcasher версия 3, думаю многие видели и слышали про него, сам скрипт требует лицензию но есть и обход ее, но это не столь важно: смысл всего нужно заделать все дыры в скрипте в плоть до переписки базы данных она слабое звено ее вечно ламают. Поставить на сайт простенький форум и чат (последнее возможно что с оплатай за сообщения но это еще под вопросом ) и еще кое какие езменения и добавки ну это уже все по ходу работы.

Работа будет происходить в несколько этапов, так как все упирается в финансы, а работы будет много.

Планируется на будущее поставить в скрипт биржу ссылок и баннеров обмен валют и тд.

Нужен один человек с которым будем постоянно работать.

В данный момент меня интересуют ваши предложения и цены. Пока все.

PS: ПРОШУ НЕ ПИШИТЕ ЦЕНЫ НА КОТОРЫЕ СТРАШНО СМОТРЕТЬ, ПИСАТЬ В ЛИЧКУ