Создание сайта

Здравствуйте. Нужно написать калькулятор для расчета постройки деревянных домов. Все исходные данные имеются в Excell. Прайс лист и нарисована как должна выглядеть форма на сайте. Внедрятся будет в Joomla. Устроит на php или скриптом, но желательно ajax использовать (в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть скрипт системы активной рекламы Zmailcasher версия 3, думаю многие видели и слышали про него, сам скрипт требует лицензию но есть и обход ее, но это не столь важно: смысл всего нужно заделать все дыры в скрипте в плоть до переписки базы данных она слабое звено ее вечно ламают. Поставить на сайт простенький форум и чат (последнее возможно что с оплатай за сообщения но это еще под вопросом ) и еще кое какие езменения и добавки ну это уже все по ходу работы.
Работа будет происходить в несколько этапов, так как все упирается в финансы, а работы будет много.
Планируется на будущее поставить в скрипт биржу ссылок и баннеров обмен валют и тд.
Нужен один человек с которым будем постоянно работать.
В данный момент меня интересуют ваши предложения и цены. Пока все.
PS: ПРОШУ НЕ ПИШИТЕ ЦЕНЫ НА КОТОРЫЕ СТРАШНО СМОТРЕТЬ, ПИСАТЬ В ЛИЧКУ
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