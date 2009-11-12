Создать скрипт для сайта

Сколько будет стоить настройка 1с-битрикс 1. Настроить выгрузку товара , что бы можно было ставить галочками на "склад" формировался тег available="true", что сейчас в транзите(отображалось на сайте "на заказ") и формировался тег в yml available="false", автоматически ...