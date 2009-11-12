Создать скрипт для сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок272 просмотра
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Требуется создать скрипт для конвертации текста (из doc-файла или из окна формы) в pdf с возможностью онлайн-просмотра страниц из получившегося pdf-файла.

Цены и сроки просим высылать на [email protected]

14 лет назад
nocarbon
Xx Xx 
74 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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