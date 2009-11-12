Модуль оплаты QIWI для VirtueMart.

Требуется сделать следующее http://x-centr.com/pornotv.html, сделать свое онлайн ТВ на на сайте, плеер с переключением каналов, возможность размещения рекламы на плеере и видео.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требование:
Создать модуль оплаты http://qiwi.ru/ для магазина на базе VirtueMart. (И ПРОВЕРИТЬ ЕГО!)
Написать подробный мануал по его установке.
Для программистов не составит труда написать такой модуль.
Жду предложения.
Обязательно указывайте цену. Сделать нужно сегодня-завтра!
Выбираю подешевле:)
Если есть готовые решения пишите в icq 654884 или 936825
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