Нужно перевести сайт с 5-го друпала на 6-й!

Веб-программированиеЗавершен3 заявки128 просмотров
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Нужно перевести сайт с 5-го друпала на 6-й + добавить несколько новых модулей - они есть, их только нужно подключить и настроить! При переносе важно сохранить контент на сайте!

>> пишите только те, кто уже реально пробывал обновлять drupal с 5-го на 6-й!

14 лет назад
belinika
Алеся 
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
bestbuilder
Петрович 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$100
1 день
Спасибо Иван за проделанный и сложный кусок работы! От себя добавлю: Исполнитель технически хорошо подкован! По всем вопросам которые возникли у меня - все разъяснил,что и как лучше оптимизировать, подсказал грамотные решения! Работа была выполнена очень быстро и эффективно! Сам искренне был удивлен, обычно исполнители затягивают со сроками, а здесь все моментально, раньше сроков! В общем советую! Человек хорошо разбирается в системе Drupal и очень ответственно подходит к поставленной задаче!
Оплата за работу была незамедлительной. Заказчик понимает чего хочет и в работу не вмешивается. В общем, только приятные впечатления от сотрудничества.
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