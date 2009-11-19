Нужно перевести сайт с 5-го друпала на 6-й + добавить несколько новых модулей - они есть, их только нужно подключить и настроить! При переносе важно сохранить контент на сайте!

>> пишите только те, кто уже реально пробывал обновлять drupal с 5-го на 6-й!