Написать расчет заказов (калькулятор продукции)

Здравствуйте. Нужно написать калькулятор для расчета постройки деревянных домов.

Все исходные данные имеются в Excell.

Прайс лист и нарисована как должна выглядеть форма на сайте.

Внедрятся будет в Joomla.

Устроит на php или скриптом, но желательно ajax использовать (в принципе не важно как, но чтобы без перезагрузки страницы при выборе параметров).

Главное - удобство для пользователя и для обновления прайс листов.

сроки не то чтобы горят, но поджимают. хотелось бы 2-3 дня получить уже сжатый (упрощенный) вариант чтобы было видно как все работать будет. И после этого можно "углубляться в дебри". работа должна быть сделана под ключ.

оплата желательно по факту или через безопасную сделку. предоплата в принципе возможно, но для положительного фрилансера и с хорошим рейтингом.

если сомневаетесь и хотите "попробовать", лучше не пишите. нужен человек знающий и могущий под ключ разработать удобный инструмент.

Предложения скрыты. пишите в проект. приложения тоже смотрите.

Обязательно пишите цену!! и сроки

Спасибо за внимание.