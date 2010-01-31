Написать расчет заказов (калькулятор продукции)

Нужно перевести сайт с 5-го друпала на 6-й + добавить несколько новых модулей - они есть, их только нужно подключить и настроить! При переносе важно сохранить контент на сайте! >> пишите только те, кто уже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нужно написать калькулятор для расчета постройки деревянных домов.
Все исходные данные имеются в Excell.
Прайс лист и нарисована как должна выглядеть форма на сайте.
Внедрятся будет в Joomla.
Устроит на php или скриптом, но желательно ajax использовать (в принципе не важно как, но чтобы без перезагрузки страницы при выборе параметров).
Главное - удобство для пользователя и для обновления прайс листов.
сроки не то чтобы горят, но поджимают. хотелось бы 2-3 дня получить уже сжатый (упрощенный) вариант чтобы было видно как все работать будет. И после этого можно "углубляться в дебри". работа должна быть сделана под ключ.
оплата желательно по факту или через безопасную сделку. предоплата в принципе возможно, но для положительного фрилансера и с хорошим рейтингом.
если сомневаетесь и хотите "попробовать", лучше не пишите. нужен человек знающий и могущий под ключ разработать удобный инструмент.
Предложения скрыты. пишите в проект. приложения тоже смотрите.
Обязательно пишите цену!! и сроки
Спасибо за внимание.
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