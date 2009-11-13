Верстка и интгерация в CMS

Здравствуйте уважаемые,

Нужно сверстать и посадить сайт на CMS. Разработка дополнительного модуля и учесть что возможны доп. разработки а точнее доработки.

Главное от вас это сейчас сказать цену, сроки и какую CMS вы предлагаете.

ТЗ во вложении, правда не такое расширенное, но, надеюсь понятное. Так же дизайн сайта тоже присутствует.

Оплата по факту через Western или Web Money. После успешного сотрудничества буду еще заказы как минимум на два сайта в плане верстки и интеграции! Так же прошу указать минимум две ссылки на уже реализованные проекты.

P.S. Прошу писать реальные сроки и адекватные цены!

Тех. задание: http://narod.ru/disk/15018974000/t3_ashgabad%20(copy%203).doc.html

Дизайн сайта: http://narod.ru/disk/15018174000/ashgabad.zip.html