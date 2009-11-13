Собрать информ портал.

Нужно разработать флешь плеер для потокового видео.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо установить CMS нужно на него установить необходимые модули, его сконфигурировать и структурировать под наш проект портал Авто. Задание в ТЗ читайте внимательно.
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Требования к Исполнителю:
В сервисе не менее 3 мес.
На связи не менее 7 часов.
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Писать мне только на ICQ: 481938136
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