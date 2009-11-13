Создать страничку регистрации

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки174 просмотра
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Добрый день

Необходимо создать страничку регистрации для сайта pnb.su. Вынести отдельную кнопку в меню и назвать ее "Регистрация"

форма заполняема во вложении.

заполненные данные не должны записываться в БД, а просто отпрвляться на электронку.

14 лет назад
reznik
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
tarakan_
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, все грамотно и без нерватрепки. Ни глупых вапросов, ни тупости. Про предоплату даже не упомянал, а просто все зделал. Всегда бы работал с такими людьми.
Отличный адекватный заказчик - приятно работать
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