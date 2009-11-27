Доработка интернет магазина, работа с MySQL

$500
Веб-программированиеЗавершен12 заявок600 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В связи с тем что предыдущий исполнитель продинамил 3 дня, предложение вновь актуально!

Требуется написание модуля бронирования товаров для магазина

ТЗ:

Есть таблица со списком заказов orders, таблица с товарами для этих заказов order_products , таблица orders_status_history с датами изменения статусов, таблица orders_status со статусами заказов, таблица склада store (в ней указано ассортимент и кол-во товара на нашем складе).

Нужно создать страницу ,на которую выводится список товаров из заказов со статусом "бронируется" в формате [products_id],[products_quantity] c разбитием по датам доставки (extra_date).

Если какой нибудь товар присутствует сразу в нескольких заказах, то в таблице он должен быть отображен одной строчкой, а кол-во суммируется.(Только если эти заказы не на разные даты доставки)

Сделать кнопку TXT , при нажатии на которую будут сохраняться несколько .txt файлов (в зависимости от кол-ва дат доставки на которые разбит список), со списком товаров и кол-вом через запятую в столбец. Имя файла - дата доставки - текущие дата и время(например 12_11_X_12_11_2009_13_22.txt ) .

Сделать проверку наличия товара из списка в таблице store c orders_id = 0 и store_status = 00 (Внимание! Из таблицы store, нас интересуют только эти товары)

Напротив тех товаров ,которые есть в таблице store выводить надпись "На нашем складе - [кол-во товара в store] шт." Ячейку выделить цветом.(Внимание! В таблице store возможно несколько записей с одинаковыми products_id и разным кол-вом , выводится их сумма.)

Самое важное:

Сделать кнопку "Забронировать на нашем складе"

Ее действия : для тех товаров из списка, которые есть в таблице store c orders_id = 0 и store_status = 00 , найти номер заказа в котором они заказаны(Внимание! интересуют только заказы со статусом "бронируется") и вставить его номер в столбец orders_id в таблице store.

После нажатия на кнопку, выводимая таблица со списком товаров обновляется, и уже показывает список без тех товаров , которые были забронированы на нашем складе.(Т.е. проверка списка, если артикул есть в store и ему присвоен номер заказа у которого стоит статус бронируется, то этот товар не выводится в списке)

Кнопка действует на те товары, на против которых расставлены галочки. Сверху в самом начале сделать общий чек бокс , который расставляет галочки везде.

Возможные варианты:

1. Товара в store больше чем в списке - то создается копия строчки с нужным кол-вом для заказа , в старой вычитается заказанное кол-во. Важно! У копии строчки должна быть та же products_date_added что и у оригинала. Обратить внимание на сложную ситуацию, когда один и тот же товар присутствует в разных заказах со статусом бронируется, но с разным кол-вом и в таблице store несколько записей с одним и тем же orders_id и разным кол-вом.

2. Кол-во товара на складе = товару в заказе , тут все просто, вставляется orders_id и все.

3. Товара заказах больше чем в store , тут товар приписывается в первую очередь к тем заказам у которых статус "Подтвержден" был выставлен раньше(эта информация берется из таблицы orders_status_history). То кол-во товара которого не хватило выводится в списке.

Обратить внимание! В результате в таблице store каждому заказу должно быть приписано именно столько товара, сколько в заказе. Главное чтобы общее кол-во товара store оставалось неизменным.В обработке учавствуют только товары из таблицы store c orders_id = 0 и store_status = 00(другие нас не интересуют) и заказы со статусом "Бронируется".

Более детальное тз при личном общении

MySQL
14 лет назад
garrikos
Игорь 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
Выбранные исполнители
tigr1945
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$250
4 дня
Нормальный специалист, своевременно выполнил все ТЗ. Очень долго пытался объяснить ему ,что мне нужно, в итоге когда поняли друг друга - сделал быстро. Спасибо! Всех благ!
В целом хороший заказчик
webfl
Олег 
35 летМальта
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$200
3 дня
  • Похожие заказы

  • Модуль архива

    $50

    Задача в самописной CMS дописать модуль архива. Срок- до недели. Тз в приложении Проект выставляю повторно,поскольку выбранный исполнитель исчез.

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Исправить глюки Flash CMS

    Добрый день ! Есть сайт pride-club точка com. Сейчас на главной странице сайта выводятся картинки 3 х предстоящих событий. При нажатии на любую из них открывается всегда первое событие. Нужно чтобы открывалось соответствующее. Исходники fla есть. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать страничку регистрации

    $10

    Добрый день Необходимо создать страничку регистрации для сайта pnb.su. Вынести отдельную кнопку в меню и назвать ее "Регистрация" форма заполняема во вложении. заполненные данные не должны записываться в БД, а просто отпрвляться на электронку.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Собрать информ портал.

    $200

    Необходимо установить CMS нужно на него установить необходимые модули, его сконфигурировать и структурировать под наш проект портал Авто. Задание в ТЗ читайте внимательно. -------------------- Требования к Исполнителю: В сервисе не менее 3 мес. На связи не менее 7 часов. ---------------------- Писать ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Грабер юкоза

    Необходимо сделать грабер на сайт юкоза. Импорт происходит с дле сайтов. Конфигурация грабера даю при личной беседе. Просьба писать только специалистов в области написания граберов. Предложения оставлять здесь.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка и интгерация в CMS

    Здравствуйте уважаемые, Нужно сверстать и посадить сайт на CMS. Разработка дополнительного модуля и учесть что возможны доп. разработки а точнее доработки. Главное от вас это сейчас сказать цену, сроки и какую CMS вы предлагаете. ТЗ во вложении, правда ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта

    Есть скрипт системы активной рекламы Zmailcasher версия 3, думаю многие видели и слышали про него, сам скрипт требует лицензию но есть и обход ее, но это не столь важно: смысл всего нужно заделать ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать расчет заказов (калькулятор продукции)

    Здравствуйте. Нужно написать калькулятор для расчета постройки деревянных домов. Все исходные данные имеются в Excell. Прайс лист и нарисована как должна выглядеть форма на сайте. Внедрятся будет в Joomla. Устроит на php или скриптом, но желательно ajax использовать (в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно перевести сайт с 5-го друпала на 6-й!

    Нужно перевести сайт с 5-го друпала на 6-й + добавить несколько новых модулей - они есть, их только нужно подключить и настроить! При переносе важно сохранить контент на сайте! &gt;&gt; пишите только те, кто уже ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад