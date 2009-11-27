Доработка интернет магазина, работа с MySQL

Задача в самописной CMS дописать модуль архива. Срок- до недели. Тз в приложении Проект выставляю повторно,поскольку выбранный исполнитель исчез.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с тем что предыдущий исполнитель продинамил 3 дня, предложение вновь актуально!
Требуется написание модуля бронирования товаров для магазина
ТЗ:
Есть таблица со списком заказов orders, таблица с товарами для этих заказов order_products , таблица orders_status_history с датами изменения статусов, таблица orders_status со статусами заказов, таблица склада store (в ней указано ассортимент и кол-во товара на нашем складе).
Нужно создать страницу ,на которую выводится список товаров из заказов со статусом "бронируется" в формате [products_id],[products_quantity] c разбитием по датам доставки (extra_date).
Если какой нибудь товар присутствует сразу в нескольких заказах, то в таблице он должен быть отображен одной строчкой, а кол-во суммируется.(Только если эти заказы не на разные даты доставки)
Сделать кнопку TXT , при нажатии на которую будут сохраняться несколько .txt файлов (в зависимости от кол-ва дат доставки на которые разбит список), со списком товаров и кол-вом через запятую в столбец. Имя файла - дата доставки - текущие дата и время(например 12_11_X_12_11_2009_13_22.txt ) .
Сделать проверку наличия товара из списка в таблице store c orders_id = 0 и store_status = 00 (Внимание! Из таблицы store, нас интересуют только эти товары)
Напротив тех товаров ,которые есть в таблице store выводить надпись "На нашем складе - [кол-во товара в store] шт." Ячейку выделить цветом.(Внимание! В таблице store возможно несколько записей с одинаковыми products_id и разным кол-вом , выводится их сумма.)
Самое важное:
Сделать кнопку "Забронировать на нашем складе"
Ее действия : для тех товаров из списка, которые есть в таблице store c orders_id = 0 и store_status = 00 , найти номер заказа в котором они заказаны(Внимание! интересуют только заказы со статусом "бронируется") и вставить его номер в столбец orders_id в таблице store.
После нажатия на кнопку, выводимая таблица со списком товаров обновляется, и уже показывает список без тех товаров , которые были забронированы на нашем складе.(Т.е. проверка списка, если артикул есть в store и ему присвоен номер заказа у которого стоит статус бронируется, то этот товар не выводится в списке)
Кнопка действует на те товары, на против которых расставлены галочки. Сверху в самом начале сделать общий чек бокс , который расставляет галочки везде.
Возможные варианты:
1. Товара в store больше чем в списке - то создается копия строчки с нужным кол-вом для заказа , в старой вычитается заказанное кол-во. Важно! У копии строчки должна быть та же products_date_added что и у оригинала. Обратить внимание на сложную ситуацию, когда один и тот же товар присутствует в разных заказах со статусом бронируется, но с разным кол-вом и в таблице store несколько записей с одним и тем же orders_id и разным кол-вом.
2. Кол-во товара на складе = товару в заказе , тут все просто, вставляется orders_id и все.
3. Товара заказах больше чем в store , тут товар приписывается в первую очередь к тем заказам у которых статус "Подтвержден" был выставлен раньше(эта информация берется из таблицы orders_status_history). То кол-во товара которого не хватило выводится в списке.
Обратить внимание! В результате в таблице store каждому заказу должно быть приписано именно столько товара, сколько в заказе. Главное чтобы общее кол-во товара store оставалось неизменным.В обработке учавствуют только товары из таблицы store c orders_id = 0 и store_status = 00(другие нас не интересуют) и заказы со статусом "Бронируется".
Более детальное тз при личном общении
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Добрый день ! Есть сайт pride-club точка com. Сейчас на главной странице сайта выводятся картинки 3 х предстоящих событий. При нажатии на любую из них открывается всегда первое событие. Нужно чтобы открывалось соответствующее. Исходники fla есть. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Добрый день Необходимо создать страничку регистрации для сайта pnb.su. Вынести отдельную кнопку в меню и назвать ее "Регистрация" форма заполняема во вложении. заполненные данные не должны записываться в БД, а просто отпрвляться на электронку.Завершен14 лет назад
- $200
Необходимо установить CMS нужно на него установить необходимые модули, его сконфигурировать и структурировать под наш проект портал Авто. Задание в ТЗ читайте внимательно. -------------------- Требования к Исполнителю: В сервисе не менее 3 мес. На связи не менее 7 часов. ---------------------- Писать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно разработать флешь плеер для потокового видео.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать грабер на сайт юкоза. Импорт происходит с дле сайтов. Конфигурация грабера даю при личной беседе. Просьба писать только специалистов в области написания граберов. Предложения оставлять здесь.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте уважаемые, Нужно сверстать и посадить сайт на CMS. Разработка дополнительного модуля и учесть что возможны доп. разработки а точнее доработки. Главное от вас это сейчас сказать цену, сроки и какую CMS вы предлагаете. ТЗ во вложении, правда ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть скрипт системы активной рекламы Zmailcasher версия 3, думаю многие видели и слышали про него, сам скрипт требует лицензию но есть и обход ее, но это не столь важно: смысл всего нужно заделать ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать калькулятор для расчета постройки деревянных домов. Все исходные данные имеются в Excell. Прайс лист и нарисована как должна выглядеть форма на сайте. Внедрятся будет в Joomla. Устроит на php или скриптом, но желательно ajax использовать (в ...Завершен14 лет назад
Нужно перевести сайт с 5-го друпала на 6-й + добавить несколько новых модулей - они есть, их только нужно подключить и настроить! При переносе важно сохранить контент на сайте! >> пишите только те, кто уже ...Завершен14 лет назад