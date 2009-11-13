Таблицу поставить в центр для opera/ Jommla

Задача в самописной CMS дописать модуль архива. Срок- до недели. Тз в приложении Проект выставляю повторно,поскольку выбранный исполнитель исчез.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! срочно нужно поставить таблицу которая на главной по центру!
в ie отображается нормально а в опере нет(((
icq 411361821 очень срочно!
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