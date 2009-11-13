Небольшой флеш в шапку сайта

На флеше будет небо и облака, которые должны по небу красиво и "натурально" перемещаться (см. приложенную вырезку из дизайна сайта). Работа должна быть сделана качественно.

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