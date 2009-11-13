Требуется создать сайт фотографа

Функционал не сложный, главное чтобы была возможность:

- общаться, договариваться о встречах,

были статические страницы с общей информацией о фотографе,

может быть какие-то опросы, чат, но главное фотографии

Соответственно форум мы думаем лучше сделать на IPB или vBulletin

Саму галерею на Imagevue X2.1.5, Flashden Advance XML Lively Gallery или любом другом не менее симпатичном и функциональном скрипте,

по остальной части скрипты предлагайте Вы, главное чтобы все достойно и красиво смотрелось, желательно конечно все это сегодня до 17-18 часов (по Москве), поставить.

Ждем предложений,

На данный проект бюджет ограничен.