Требуется создать сайт фотографа

Веб-программированиеЗакрыт17 заявок254 просмотра
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Требуется создать сайт фотографа

Функционал не сложный, главное чтобы была возможность:

- общаться, договариваться о встречах,

были статические страницы с общей информацией о фотографе,

может быть какие-то опросы, чат, но главное фотографии

Соответственно форум мы думаем лучше сделать на IPB или vBulletin

Саму галерею на Imagevue X2.1.5, Flashden Advance XML Lively Gallery или любом другом не менее симпатичном и функциональном скрипте,

по остальной части скрипты предлагайте Вы, главное чтобы все достойно и красиво смотрелось, желательно конечно все это сегодня до 17-18 часов (по Москве), поставить.

Ждем предложений,

На данный проект бюджет ограничен.

14 лет назад
soundmaker
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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