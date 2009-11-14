Натянуть oscommerce на дизайн

Веб-программированиеЗавершен3 заявки133 просмотра
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Натянуть oscommerce на дизайн. Пишите цены, опыт работы если есть и сроки.

14 лет назад
Wrong
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
webfl
Олег 
35 летМальта
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$80
1 день
Специалист по движку oscommerce. Натянул на дизайн, все как надо поставил в короткие сроки!
Четкие тз и корректировки со стороны заказчика. С оплатой никаких проблем. Все как и договаривались. Приятно работать с такими людьми.
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