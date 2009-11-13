Маленькая функция + регулярка

Сайт работает на Joomla 1.0, на него необходимо добавить каталог товаров ПОЛНОСТЬЮ по содержанию и функционалу взятый с сайта frank-meisler.com, т.е и заполнить его. Получается каталог разбит на 11 разделов. От Вас сроки и цена, оплата поэтапная. На ...