Задача: 1. Скрипт получает ссылку на хтмл-страничку 2. Найти и вырвать все имена изображений из тега
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется натянуть дизайн на Оscommerce.
Натянуть нужно за сутки. Кто готов 100% пишите.
Указывайте стоимость.
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