Flash Banner 468x60

Добрый день!

Нужно сделать флеш баннер размером 468x60 px.

Требования к баннеру:

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В flash-ролике сделать элемент button. Для этого элемента написать

следующий JavaScript-код:

on (release) {

getURL(clickTAG, "_blank");

}

никаких иных ссылок (в том числе в элементах Frames) быть недолжно

сохронить ролик следует для 6 версии плеера (для 8 при использовании Action

Script 2.0 и выше)

ограничение по размеру для 468*60 - 30 килобайт

Также нужны будут исходники (.fla .swi)

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Есть исходник, нужно сделать примерно такой же (не обязательно такие же эффекты).

После выбора исполителя вышлем все исходники.

Проект срочный.