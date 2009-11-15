Flash Banner 468x60

Здравствуйте Есть самописная система заказа услуг через интернет: логин, бланк заказа и админская часть (в сумме файлов 15 всего). Нужно внести в нее ряд исправлений, в основном убрать из селектов бланка параметры, но есть и пара чуть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно сделать флеш баннер размером 468x60 px.
Требования к баннеру:
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В flash-ролике сделать элемент button. Для этого элемента написать
следующий JavaScript-код:
on (release) {
getURL(clickTAG, "_blank");
}
никаких иных ссылок (в том числе в элементах Frames) быть недолжно
сохронить ролик следует для 6 версии плеера (для 8 при использовании Action
Script 2.0 и выше)
ограничение по размеру для 468*60 - 30 килобайт
Также нужны будут исходники (.fla .swi)
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Есть исходник, нужно сделать примерно такой же (не обязательно такие же эффекты).
После выбора исполителя вышлем все исходники.
Проект срочный.
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