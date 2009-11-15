Flash Banner 468x60

Веб-программированиеЗавершен11 заявок194 просмотра
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Добрый день!

Нужно сделать флеш баннер размером 468x60 px.

Требования к баннеру:

---

В flash-ролике сделать элемент button. Для этого элемента написать

следующий JavaScript-код:

on (release) {

getURL(clickTAG, "_blank");

}

никаких иных ссылок (в том числе в элементах Frames) быть недолжно

сохронить ролик следует для 6 версии плеера (для 8 при использовании Action

Script 2.0 и выше)

ограничение по размеру для 468*60 - 30 килобайт

Также нужны будут исходники (.fla .swi)

---

Есть исходник, нужно сделать примерно такой же (не обязательно такие же эффекты).

После выбора исполителя вышлем все исходники.

Проект срочный.

14 лет назад
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Умид 
35 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличный специалист своего дела! За очень короткий срок выполнил задание. Адекватный и понимающий, что немало важно. Молодец! Рекомендуем как специалиста! Федерация Спортивного Покера Казахстана.
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