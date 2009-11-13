CSS. Исправить косяки отображения в ie6.

Веб-программированиеЗавершен5 заявок176 просмотров
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Steelrex-ufa.ru.

Подправить верстку для ie6 (свой css для него уже создан).

И в большом блоке убрать прямые углы, чтобы были видны только закругленные.

200руб.

CSS
14 лет назад
umls
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
gomm
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
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