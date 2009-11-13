Нужен парсер номеров телефонов

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок308 просмотров
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Уважаемые коллеги,

Необходимо сделать экстракт данных, а именно: название предприятия, моб. телефон, факс, e-mail (по возможности).

Данные надо собирать с порталов, таких как: http://www.ukrbiznes.com/catalog.php , http://www.ua.all-biz.info/

Все это на выходе аккуратно оформить в базу данных.

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы "под ключ".

Предложения отправлять на e-mail : [email protected]

14 лет назад
arealine
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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