Разработать каталог на базе ETKA7

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка144 просмотра
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Добрый день!

Требуется установленную программу на компьютере перенести на сайт с полным функционалам, как пример смотри вложение

размер установленной программы на компе 2.5 гига программа называется ЕТКА.

и залить на мой сервак.

технология asp.net

Оплата по факту.

Программу предоставлю исполнителю.

14 лет назад
Andreyka1984
Викторович 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов(-4)
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