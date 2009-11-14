Нужен скрипт контактной формы (отправки сообщений)

Веб-программированиеЗавершен16 заявок275 просмотров
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Срочно нужен скрипт контактной формы. Имеется html форма (без php кода) к ней css, нужно чтобы она работала. А именно создать (прикрутить) е ней php код.

14 лет назад
limura
Елена 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Rascal
Рустам 
40 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно сработал!
Рад сотрудничеству.
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