Нужен скрипт контактной формы (отправки сообщений)

Необходимо настроить робокассу для сайта состоящего из одной html страницы. Хостинг http://freehost.com.ua/unix/big/ Надо что бы пользователь после оплаты сразу же мог получить ссылку на файл. Не рассматриваю предложения от людей без рейтинга и находящихся менее 6 месяцев на ...