Необходимо настроить робокассу для сайта состоящего из одной html страницы. Хостинг http://freehost.com.ua/unix/big/ Надо что бы пользователь после оплаты сразу же мог получить ссылку на файл. Не рассматриваю предложения от людей без рейтинга и находящихся менее 6 месяцев на ...
Нужен скрипт контактной формы (отправки сообщений)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужен скрипт контактной формы. Имеется html форма (без php кода) к ней css, нужно чтобы она работала. А именно создать (прикрутить) е ней php код.
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