Наладить whios-скрипт

Есть whios-скрипт, проверяющий зоны com, net, org, info.

Нужно добавить проверку ru, su, biz, name, mobi, tw, ws.

На базе этого скрипта, другого, с нуля - мне все равно. Важно чтоб он корректно определял занятость в указанных зонах и легко интегрировался на страницу сайта.

Все предложения, пожалуйста, оставляйте в проекте (не личка, не аська, не скайп).

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