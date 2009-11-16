Наладить whios-скрипт

Веб-программированиеЗавершен9 заявок234 просмотра
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Есть whios-скрипт, проверяющий зоны com, net, org, info.

Нужно добавить проверку ru, su, biz, name, mobi, tw, ws.

На базе этого скрипта, другого, с нуля - мне все равно. Важно чтоб он корректно определял занятость в указанных зонах и легко интегрировался на страницу сайта.

Все предложения, пожалуйста, оставляйте в проекте (не личка, не аська, не скайп).

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iOS
14 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 дней назад
Выбранный исполнитель
Erfen
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Николай, зона ORG не работает. При проверке ВСЕ домены свободны! Так, как достучаться после оплаты стало невозможно, а написанный Николаем скрипт корректно не работает, пришлось ставить другой. Вероятно, Николай - специалист, но мне, к сожалению, не были продемонстрированы ни высокий уровень профессионализма, ни готовность ответить на вопросы. Николай, Вы очень дешево научили меня не переводить деньги пока все не проверено. Скрипт установлен другой, как видите. Отзыв положительный только за iframe.
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