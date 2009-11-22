Написать скрипт/компонент каталог песен

Веб-программированиеЗавершен2 заявки215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать и внедрить скрипт, аналог данного, с привязкой к биллингу.

В идеале абсолютно идентичную копию.

Можно как компонент joomla, можно другие решения.

http://www.minusy.ru/base

14 лет назад
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
proffil
Артем 
34 годаГермания
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$250
4 дня
Решайте сами
Работал с Михаилом не над одним проектом - рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Настройка робокассы

    $70

    Необходимо настроить робокассу для сайта состоящего из одной html страницы. Хостинг http://freehost.com.ua/unix/big/ Надо что бы пользователь после оплаты сразу же мог получить ссылку на файл. Не рассматриваю предложения от людей без рейтинга и находящихся менее 6 месяцев на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наладить whios-скрипт

    Есть whios-скрипт, проверяющий зоны com, net, org, info. Нужно добавить проверку ru, su, biz, name, mobi, tw, ws. На базе этого скрипта, другого, с нуля - мне все равно. Важно чтоб он корректно определял занятость в указанных ...

    iOS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скриптик замены (регулярные выражения)

    Нужен скрипт на php для замены всех ссылок в теле странички на одну. Например на странице куча ссылок вида: Слово 1 Слово2 Слово3 Надо все ссылки заменить на одну, какую я укажу, например на http://www.site.ru/cat. Важно!!: не затрагивать остальное что ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Фоматирование XML в RSS-XML

    $20

    Необходим PHP-скрипт, при вызове которого будет запрашиваться страница http://www.ticketpro.cz/jnp/en/export/index.xml?feed=kn8Z7SyK4iU1t_U2AxdlqTVGycvKf4tUi2kZqUKOQ6qHZu9UbhrSQnwmJWJsyGiV c данными в XML-формате и затем выдаваться в переформатированой в RSS-XML. Элементы RSS: Ссылка на новость: Дата новости: Заголовок новости: Категория: Текст новости: Должен быть сгенерирован в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать каталог на базе ETKA7

    Добрый день! Требуется установленную программу на компьютере перенести на сайт с полным функционалам, как пример смотри вложение размер установленной программы на компе 2.5 гига программа называется ЕТКА. и залить на мой сервак. технология asp.net Оплата по факту. Программу предоставлю исполнителю.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать каталог на базе ETKA

    Добрый день! Требуется установленную программу на компьютере перенести на сайт с полным функционалам как пример смоти вложение размер установленной программы на компе 2.5 гига программа называется ЕТКА. и залить на мой сервак. технология asp.net Оплата по факту.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа на Python

    $35

    Необходимо разработать и описать диаграммы • Прецедентов. • Классов. • Структуры базы данных. • Структуры xml. При этом необходимо сделать реализацию задачи в объеме примера «Телефонный справочник». • Реализация на языке Python разработанной структуры классов • Набрать тестовые данные и организовать их ...

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад