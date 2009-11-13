Собрать сайт

Веб-программированиеЗакрытнет заявок131 просмотр
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Есть закаченный движок Joomla. Есть купленный флэш шаблон. Нужно натянуть его на Joomla и настроить галерею на сайте. От вас жду цен и сроков.

14 лет назад
wmcore111
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад