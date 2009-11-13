Сложный граббер vkontakte + система управления

Имеется канал потокового телевидения, требуется программа, которая могла бы в реальном времени записывать поток на диск. подробности в icq 854637, задача несложная, на 1000 рублёв.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен многофункциональный граббер vkontakte с множеством настроек и системой управления. Граббиться будет весь контент, кроме видео и аудио.
Почти все данные что есть на vkontakte должны поддаваться настройке через админку.
Кроме самого граббера, нужно ещё подобрать и подогнать оптимальную CMS.
От исполнителя нужно:
1. Не контора, отдельный человек.
2. Желание вникнуть в суть задачи. Сделать за пару дней проект и забыть не получится, т.к. слишком много нюансов.
3. Естественно, опыт подобной работы и знание всего необходимого.
4. Умение думать. Только по ТЗ ничего не сделать, нужно будет самому думать что и как оптимальнее сделать, как это оптимизировать, как проще реализовать.
5. Очень желательно отсутствие других проектов на момент выполнения моего заказа. Т.е. чтоб занимались только моей задачей.
Стоимость обсуждаема, по времени написание подобной системы займет 1-2 недели, но это в основном зависит от самого исполнителя.
Оставляйте здесь ссылку на портфолио + пару слов о себе, и готовы ли взяться за подобное задание.
А также стоимость 2х недель работы (и по сколько часов в день работаете).
Подробное ТЗ скину, если ваша кандидатура покажется подходящей.
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