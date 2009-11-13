Разработка скрипта для сайта знакомств

Нужен скрипт на php для замены всех ссылок в теле странички на одну. Например на странице куча ссылок вида: Слово 1 Слово2 Слово3 Надо все ссылки заменить на одну, какую я укажу, например на http://www.site.ru/cat. Важно!!: не затрагивать остальное что ...