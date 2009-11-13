Разработка скрипта для сайта знакомств

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок222 просмотра
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Нужно реализовать скрипт для сайта знакомств a-la

sex-odnoklassniki.net

vkontakte24.org

lifemeet.info

letssex.org

Возможно также нужен будет и дизайн и наполнение.

Приветствуется, если уже был подобный опыт. Скрипт может быть неуникальный.

Жду ваши предложения и портфолио, содержащее подобные работы.

Спасибо!

14 лет назад
hoojru
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад