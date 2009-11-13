Написать модуль для дле 8.3 миничат

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки107 просмотров
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Нужно написать модуль для дле 8.3 миничат так чтобы кол-во запросов к бд было минимальным

14 лет назад
r000team
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад