Настроить Импорт/экспорт данных VamShop 1.47

Немогу разобраться что и как грузить данные и в какой последовательности в данный движек

Нужно помочь составить Т.З. для написания плагина выгрузки и формирования файла CSV из СУБД, тоесть объяснить какие ячейки, в каком порядке, и с каким типом данных должны быть в CSV.

- движек VamShop 1.47 (установлен работает)

- файл CSV формируется плагином из SQL (еще не готов, будет делаться под заказ, согласно т.з.)

- импорт/експорт как то работает, но абсолютно нелогично (возможно некоректная работа, или что то недоустановлено, или что то поломалось)

- нет функции отключения товаров отсутствующих в импортируемом файле.., а СУБД выдает на сегодня только актуальные товары.