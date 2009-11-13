Необходимо запустить скрипт обработчик

Нужен многофункциональный граббер vkontakte с множеством настроек и системой управления. Граббиться будет весь контент, кроме видео и аудио. Почти все данные что есть на vkontakte должны поддаваться настройке через админку. Кроме самого граббера, нужно ещё подобрать и ...