Необходимо запустить скрипт обработчик

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо запустить скрипт обработчик для входящих смс от биллинга смсдоступ, скрипт есть не могу привязать к сайту чтоб работал [email protected]

14 лет назад
savdeev
57 летВеликобритания
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад