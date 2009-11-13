Создать скрипт

Немогу разобраться что и как грузить данные и в какой последовательности в данный движек Нужно помочь составить Т.З. для написания плагина выгрузки и формирования файла CSV из СУБД, тоесть объяснить какие ячейки, в каком порядке, и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать php скрипт. Схемма действия скрипта:
В скрипт записываются адреса сайтов А, Б. В.
Рекламный баннер(или ссылка, это не важно) будет ссылаться на пхп скрипт.
Пользователь кликает по баннеру и направляется к скрипту, который в свою очередь направляет пользователя на сайт А,
если же пользователь уже переходил на сайт А через этот скрипт то скрипт направляет его не на сайт А, а на сайт Б.
Если же пользователь уже направлялся на сайты А и Б то скрипт направляет его на сайт В.
Сделать скрипт нужно с запасом до 10 разных сайтов.
Как идентифицировать пользователя - я думаю что по айпи, или же можно ему записывать куки на сутки.
Своя, хорошая идея идентификации пользователя или схеммы работы скрипта приветствуется.
Пожалуйста указывайте цены и сроки.
Можно в ПМ. В аське могу потерять контакт, туда не обращайтесь.
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