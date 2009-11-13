Создать скрипт

Нужно создать php скрипт. Схемма действия скрипта:

В скрипт записываются адреса сайтов А, Б. В.

Рекламный баннер(или ссылка, это не важно) будет ссылаться на пхп скрипт.

Пользователь кликает по баннеру и направляется к скрипту, который в свою очередь направляет пользователя на сайт А,

если же пользователь уже переходил на сайт А через этот скрипт то скрипт направляет его не на сайт А, а на сайт Б.

Если же пользователь уже направлялся на сайты А и Б то скрипт направляет его на сайт В.

Сделать скрипт нужно с запасом до 10 разных сайтов.

Как идентифицировать пользователя - я думаю что по айпи, или же можно ему записывать куки на сутки.

Своя, хорошая идея идентификации пользователя или схеммы работы скрипта приветствуется.

Пожалуйста указывайте цены и сроки.

Можно в ПМ. В аське могу потерять контакт, туда не обращайтесь.