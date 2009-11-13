Магазин под управлением 1 с малый бизнес

Нужен имагазин под управлением 1с. Лицензия на МБ 1с и дизайн с версткой есть. Нужно все это настроить. Будет аффилиатская структура. Требования к исполнителям: Опыт работы обязателен. Не менее 6мес на Веблансере. Не менее 3 положительных отзывов. Отрицательные отзывы не допускаются. Предложения только в теле проекта (в личку ничего не слать). Предложение цена, сроки, указать адреса сайтов на 1с из портфолио.