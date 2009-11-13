Магазин под управлением 1 с малый бизнес

Нужен сайт по проведению семинаров. дизайн для него готов. нужно привязать любую админку которая для этого может подойти. Похожий функционал на сайте src-master . ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен имагазин под управлением 1с. Лицензия на МБ 1с и дизайн с версткой есть. Нужно все это настроить. Будет аффилиатская структура. Требования к исполнителям: Опыт работы обязателен. Не менее 6мес на Веблансере. Не менее 3 положительных отзывов. Отрицательные отзывы не допускаются. Предложения только в теле проекта (в личку ничего не слать). Предложение цена, сроки, указать адреса сайтов на 1с из портфолио.
- Похожие заказы
- Веб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Интересует набросок скрипта ( часть ) Обработка при наведении мышки, при нажатии правой кнопки и т.д. Нужно сделать такой вот скрипт: http ://malt-orden. info/modules/prim/ (без пробелов ) Мне нужно набросок, то-есть сделать кусочек, ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо запустить скрипт обработчик для входящих смс от биллинга смсдоступ, скрипт есть не могу привязать к сайту чтоб работал [email protected]Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно создать php скрипт. Схемма действия скрипта: В скрипт записываются адреса сайтов А, Б. В. Рекламный баннер(или ссылка, это не важно) будет ссылаться на пхп скрипт. Пользователь кликает по баннеру и направляется к скрипту, который в свою ...Веб-программирование23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Немогу разобраться что и как грузить данные и в какой последовательности в данный движек Нужно помочь составить Т.З. для написания плагина выгрузки и формирования файла CSV из СУБД, тоесть объяснить какие ячейки, в каком порядке, и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно написать модуль для дле 8.3 миничат так чтобы кол-во запросов к бд было минимальнымВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Имеется канал потокового телевидения, требуется программа, которая могла бы в реальном времени записывать поток на диск. подробности в icq 854637, задача несложная, на 1000 рублёв.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно реализовать скрипт для сайта знакомств a-la sex-odnoklassniki.net vkontakte24.org lifemeet.info letssex.org Возможно также нужен будет и дизайн и наполнение. Приветствуется, если уже был подобный опыт. Скрипт может быть неуникальный. Жду ваши предложения и портфолио, содержащее подобные работы. Спасибо!Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется прикрутить сверстанный макет к оплате по подпискамВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен многофункциональный граббер vkontakte с множеством настроек и системой управления. Граббиться будет весь контент, кроме видео и аудио. Почти все данные что есть на vkontakte должны поддаваться настройке через админку. Кроме самого граббера, нужно ещё подобрать и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад