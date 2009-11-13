Поставить на сайт любую админку

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок250 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен сайт по проведению семинаров. дизайн для него готов. нужно привязать любую админку которая для этого может подойти. Похожий функционал на сайте src-master . ru

14 лет назад
G0YA
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад