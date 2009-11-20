Есть сайт на joomla и скорее всего появился шелл после утечки паролей ftp. Нужно удалить шелл и почистить сайт от вредоносных скриптов.
- Веб-программирование18 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть cайт на joomla. Установлен форум kunena. Не модерируются сообщения пользователем "модератор". Нужно это исправить и , возможно, обновить версию форума.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Шаблон на joomla. Нужно изменить ширину сайта.Завершен10 лет назад
Куплен шаблон Php-nuke Template #7985 нужно установить его на сам phpnuke, русифицировать админку и создать все нужные меню сайта по спсиску. Без наполнения.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Есть csv файл со списком товаров (у каждого уникальный номер) нужно спарсить с сайта описания товаров и записать в этот csv для каждого товара свое описание.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сайт на самописной админке. Нужно подключить прием платежей через robokassa . ru и qiwi . ruВеб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен парсер каталога товаров и фото с сайта eroticfantasy . ru Сайт, куда будет импортироваться, сделан на Vam Shop.Завершен12 лет назад
На шаблон с темплейт монстра поставить админку магазина.Завершен12 лет назад
К обычному commerce привязать дизайн.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть интернет магазин на своем домене. Есть второй домен. Нужно сделать, чтобы заходя на второй домен он не редиректил на интернет магазин, а проксировал интернет магазин, оставаясь на этом домене.Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен парсер с сайта dating. meta. ua женщины и мужчины из результатов поиска по россии и импорт в мою базу.Закрыт14 лет назад
Нужен сайт по проведению семинаров. дизайн для него готов. нужно привязать любую админку которая для этого может подойти. Похожий функционал на сайте src-master . ruВеб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен парсер для сайта знакомствВеб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Дизайн и верстку взять как на оригинальном сайте. Функционал оригинального сайта. + спарсить каталога товаров оригинального сайта. Похожий сайт butik. ruВеб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Несложный скрипт условного перехода.Закрыт15 лет назад
Нужно написать многопоточный постер в блоги и заливщик на хостинг по ftp или через web (там где есть). Учесть возможность автоматической регистрации аккаунтов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно написать тз на разработку сайта адалт знакомсв, расписать структуру сайта (основные меню, их содержание), меню платных объявлений и т.д. Правила доступа пользователей серебряный мембер, голд мембер и т.д. подробнее в пм.Закрыт15 лет назад
- Настройка сервера/ПО21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужен скрипт или приложение под win для регистрация блога и автоматической постинг в него. для livejournal и liveinternet.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть несколько страничек, нужно немного поправить верстку, поменять ссылки и еще немного поправить код. такие заказы будут почти ежедневно.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт15 лет назад