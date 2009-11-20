G0YA

Александр G0YA

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
JohnDaniels
Илья 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
9 лет назад
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Четкая постановка задачи, своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество с Александром.
Все было сделано быстро и качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
Metallica
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Нужен парсер
Александр прекрасный заказчик! Моментальная оплата + четкое ТЗ + интересная робота Надеюсь на дальнейшее сотрудничество ! С уважением Владимир !
Все было выполнено точно и в срок.
Ответный отзыв
Darkice
Витя 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
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Отличный заказчик, буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Задача была выполнена в оговоренный срок. Все пожелания были учтены.
Ответный отзыв