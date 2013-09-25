Joomla изменить ширину шаблона сайта

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Завершен23 заявки267 просмотров

Шаблон на joomla. Нужно изменить ширину сайта.

Joomla
12 лет назад
G0YA
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Все было сделано быстро и качественно. Спасибо.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество с Александром.

Заявки фрилансеров

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад