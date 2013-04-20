Система управления рекламой.

Есть вот такой скрипт продажи рекламных мест на сайте на автопилоте: http://www.guruperl.net/products/awppro/

Админ открывает площадки, устанавливает размер баннера, срок размещения, цену за период размещения или за 1000 показов - пользователь выбирает место, оплачивает самостоятельно(без переписки с админами), размещает баннер.

Вроде бы всё просто и нет необходимости переписываться, что-бы разместить рекламу, но... пользовательская часть сделана так, что без пол литра не разобраться как, что и куда добавлять и т.д., скрипт на cgi + бесплатный, что тоже не внушает доверия...

Интересует аналог примера на php. Предлагайте, если имеется.