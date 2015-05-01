Обновление сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки122 просмотра

Имеется сайт на Джумле. Версия 1.5.15. (На сегодня на сайте присутствуют 369 статей). Необходимо без потери данных, ссылок и вообще всего полностью - обновить до версии 2.5 - по максимуму сохранив плагины и модули, прежний вид сайта, так чтобы после без проблем можно было работать, добавлять контент и управлять им.

Joomla
12 лет назад
isakov1974
Альберт 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров