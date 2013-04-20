Модуль Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка122 просмотра

нужен переделать модуль http://vm.xmlswf.com/joomla-modules/joomla-accordion-gallery, есть пример как должен выглядить модуль 637813209

Joomla
12 лет назад
igoriborodin
Игорь 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров