Доработка интернет-магазина - работы по Flash

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

1. Мелкие доработки флеш-конструктора рамок и паспарту

2. Доработки модуля просмотра фото в интерьере

3. Создание конструктора флеш-виджета для размещения фотографами на своих сайтах, в блогах

Подробнее - в тз

12 лет назад
fineartrussia
Евгений 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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