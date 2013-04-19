Доработать скрипт таймера

Есть работающий плагин индивидуального таймера обратного отсчета времени (использующий куки), но в нем отсутствует функция переадресации на другую страницу после окончания отсчета.

Есть другой таймер, у которого есть эта функция, но сам таймер работает некорректно (при перезагрузке страницы начинается иногда отсчет сначала, причина не установлена).

Требуется доработать скрипт первого корректно работающего таймера, чтобы у него также была функция переадресации.

Исходники первого таймера предоставляю. Если понадобиться, могу дать исходники второго таймера.

Срок - 2 дня.

Дополнительную информацию дам в личной переписке.