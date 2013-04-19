Создать флеш-приложение для соцсети

Необходим программист для создание ФЛЕШЬ приложения и дальнейшего сотрудничества...

Для примера возьмем такие приложения как Трагедия Белок или Птичий городок вконтакте (не сложнее)

Интересует примерный бюджет за сколько бы вы взялись за исполнение?

Ваши контактные данные пообщаться.

Ну и было бы вообще прекрасно увидеть ваши работы.

Всем спасибо=) предлагайте...