Создать флеш-приложение для соцсети

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка89 просмотров

Необходим программист для создание ФЛЕШЬ приложения и дальнейшего сотрудничества...

Для примера возьмем такие приложения как Трагедия Белок или Птичий городок вконтакте (не сложнее)

Интересует примерный бюджет за сколько бы вы взялись за исполнение?

Ваши контактные данные пообщаться.

Ну и было бы вообще прекрасно увидеть ваши работы.

Всем спасибо=) предлагайте...

12 лет назад
POINT
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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