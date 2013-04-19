Оптимизация плагина для Wordpress

Добрый день!

Есть плагин для Wordpress - Search keywords - его работа заключается в сборе поисковых фраз и дальнейшей обработки их и вставки в пост.

Что необходимо сделать:

1. Добавить возможность вывода информации в каждый запрос с дополнительных (одного или нескольких) полей (какие я указываю сам)

2. Добавить возможность фильтра по стоп-словам:

В любом случае весь запрос не удаляется, а удаляется только часть поискового запроса или фраза, которую я указал!:

2.1 Например, запрос "скачать бесплатно фильмы" - я ставлю стоп словом - "бесплатн" (не полностью или полностью) и получается "скачать фильмы".

2.2 Много запросов по городам: "смотреть фильм в Чите" - в Чите нужно удалить, соответственно с другими городами (более 100 городов) - для них сделать или отдельную функцию или с предыдущей состыковать.

2.3 Сделать замену в поисковых запросах на мои слова или фразу, например запрос "Где можно скачать фильм", я ставлю на замену "где можно" на "У нас"...и получается "У нас скачать фильм" и т.п.

3. Обязательно сделать, чтобы все поисковые фразы добавлялись с большой буквы.

Делать как и сейчас без админки.

Все дополнения которые будут делаться в скрипте необходимо комментировать (начало и конец дополнения)

Т.к. в файл будет вставляться в ручную.

Проверку работы скрипты делаете у себя на сервере.

Весь плагин буде выслан после выбора исполнителя.