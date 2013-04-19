Задача: пройти по wikimart.ru и собрать информацию о рубриках сайта. Результат: список в текстовом файле, в определенном формате. Формат формирования текста - предоставлю. Прошу ...
Оптимизация плагина для Wordpress
Добрый день!
Есть плагин для Wordpress - Search keywords - его работа заключается в сборе поисковых фраз и дальнейшей обработки их и вставки в пост.
Что необходимо сделать:
1. Добавить возможность вывода информации в каждый запрос с дополнительных (одного или нескольких) полей (какие я указываю сам)
2. Добавить возможность фильтра по стоп-словам:
В любом случае весь запрос не удаляется, а удаляется только часть поискового запроса или фраза, которую я указал!:
2.1 Например, запрос "скачать бесплатно фильмы" - я ставлю стоп словом - "бесплатн" (не полностью или полностью) и получается "скачать фильмы".
2.2 Много запросов по городам: "смотреть фильм в Чите" - в Чите нужно удалить, соответственно с другими городами (более 100 городов) - для них сделать или отдельную функцию или с предыдущей состыковать.
2.3 Сделать замену в поисковых запросах на мои слова или фразу, например запрос "Где можно скачать фильм", я ставлю на замену "где можно" на "У нас"...и получается "У нас скачать фильм" и т.п.
3. Обязательно сделать, чтобы все поисковые фразы добавлялись с большой буквы.
Делать как и сейчас без админки.
Все дополнения которые будут делаться в скрипте необходимо комментировать (начало и конец дополнения)
Т.к. в файл будет вставляться в ручную.
Проверку работы скрипты делаете у себя на сервере.
Весь плагин буде выслан после выбора исполнителя.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Задача следующая. Есть 20 наименований товаров и N-количество поставщиков товара. Клиент выбирает нужный товар, количество товара, указывает место доставки товара и получает минимальную цену с учетом стоимости товара и доставки. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доработки по сайту, шаблоне. monsterwm.com skype: monster WM. Скидочная программа, партнерская программа, настройка резервов валют. Система управления CMS vicms. skype: monster WMs [email protected] skype: monster WM [email protected]Закрыт12 лет назад
Есть сайт на битриксе - otkrovenno.com.ua Форум сайта абсолютно не защищен от спама, любой гость может оставить на нем сообщение, введя капчу. Нужно сделать, чтобы сообщения могли отправлять только зарегистрированные пользователи.Закрыт12 лет назад
- $100
1. Пробежавшись по сайту партнера он сделает следующее: а) построит XLS и XML файлы (туда входит: цена, наличие, фото, описание, характеристики). б) наполнит существующую базу спарсеным контентом. 2. Обе функции ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
www.parket-ideal.ru 1. Создать скрипт по расписанию автоматически генерирующий yml файл с актуальными ценами товаров сайта в наличии. yml файл должен содержать все параметры требуемые Яндексом 2. Для каждой категорий создать посадочные страницы разделов и подразделов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
• Склеить зеркала домена, основной “с www” • Изменить вес внутренние ссылки на относительные, чтоб были «с www» • Присвоить логотипу ссылку «http://www.climatlab.com» • Под телефоном разместить ссылку «контакты» слева должна быть иконка «блокнот» ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $13
Требуется добавить одно поле в форму и немного поменять jacasript. Детальное описание прилагается.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
На сайте стоит модуль подбора товара (mod_vm_cherry_picker) модуль поиска по типам и параметрам товаров. 1. Нужно сделать, что бы при использовании модуля (выборе одного или нескольких параметров товара) генерировались страницы, без ...Закрыт12 лет назад
- $33
Подробности в файле, бюджет 1000 рубВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад