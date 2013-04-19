Создать парсер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок109 просмотров

1. Пробежавшись по сайту партнера он сделает следующее:

а) построит XLS и XML файлы (туда входит: цена, наличие, фото, описание, характеристики).

б) наполнит существующую базу спарсеным контентом.

2. Обе функции должны уметь функционировать отдельно друг от друга

Сайт партнера:

http://www.kiddisvit.ua/catalogue

12 лет назад
DarkMerge
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров