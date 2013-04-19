Исправить загрузку сайта. Движок Prestashop

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При переходе на другие страницы В ИЕ9 и некоторых версиях Мозиллы, в момент догрузки, разъезжается верстка. Когда страница догружаются, все восстанавливается.

Причем, происходит такое не всегда.

На скрине в файлике показано, как.

Есть еще видеозахват, кто заинтересован покажу.

Переходить на новую версию не просить. Все-таки 7% клиентов.

Вторая проблема, появление полосок при использовании лупы изображения.

Цену не знаю, вопрос сложности не ясен.