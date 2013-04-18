Искривилась страница редактирования в Битриксе 1С

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Закрыт1 заявка65 просмотров

Когда я включаю редактирование страницы в Битриксе 1С. Страница искривилась и невозможно редактировать страницу.

Вот как на скрине показано пустая страница. а подвал поднялся вверх.

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КТо может устранить проблему?

12 лет назад
stasooo
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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