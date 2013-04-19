нужно доработать главную страницу сайта на друпале.
Требуется проектировщик ПО под веб (PHP + MySQL)
Требуется опытный разработчик ПО под веб . Для задач по проектированию ПО под веб и написанию документации. Используется PHP + MySQL.
Результат проектирования - документ Техническое задание (ТЗ) для разработчика.
ТЗ создается по шаблону на основе документа Бизнес-Требование (БТ). Детализация в ТЗ до таблиц и полей таблиц.
Навыки администрирования серверов Unix и Windows будет плюсом.
Ищем кандидата на постоянное сотрудничество. Возможно с трудоустройством и работой в офисе.
На первоначальном этапе - сроки и стоимость по каждому ТЗ по договоренности.
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