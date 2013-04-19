Требуется проектировщик ПО под веб (PHP + MySQL)

Требуется опытный разработчик ПО под веб . Для задач по проектированию ПО под веб и написанию документации. Используется PHP + MySQL.

Результат проектирования - документ Техническое задание (ТЗ) для разработчика.

ТЗ создается по шаблону на основе документа Бизнес-Требование (БТ). Детализация в ТЗ до таблиц и полей таблиц.

Навыки администрирования серверов Unix и Windows будет плюсом.

Ищем кандидата на постоянное сотрудничество. Возможно с трудоустройством и работой в офисе.

На первоначальном этапе - сроки и стоимость по каждому ТЗ по договоренности.