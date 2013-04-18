Написать простой макрос для Excel сейчас

Необходимо написать макрос сейчас, его суть (смотрим файл из вложения):

Нас интересует первый и второй столбец.

Нужно всю информацию из ячеек второго столбца скопировать в ячейки второго столбца (по сути дописать текст первого столбца текстом второго столбца), если ячейка во втором столбце пустая, то ничего не дописываем.

Результат должен получиться как в 4-ом столбце. Но после выполнения макроса результат будет расположен в 1-ом столбце, просто к нему допишется информация из второго столбца