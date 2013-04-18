Написать простой макрос для Excel сейчас

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Закрыт1 заявка104 просмотра

Необходимо написать макрос сейчас, его суть (смотрим файл из вложения):

Нас интересует первый и второй столбец.

Нужно всю информацию из ячеек второго столбца скопировать в ячейки второго столбца (по сути дописать текст первого столбца текстом второго столбца), если ячейка во втором столбце пустая, то ничего не дописываем.

Результат должен получиться как в 4-ом столбце. Но после выполнения макроса результат будет расположен в 1-ом столбце, просто к нему допишется информация из второго столбца

12 лет назад
michail
Михаил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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