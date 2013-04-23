Натянуть шаблон на самописный движок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки143 просмотра

Требуется натянуть уже сверстанный дизайн на самописный движок. Скриптов нет за исключением формы отправки заявки ( будет отображаться в админке движка). Подробное ТЗ изложу потенциальному исполнителю. В приложении скрин макета. От вас сроки и цена.

12 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

uaprime
Виктор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$20
3 дня
Виктор выполнил работу качественно и самое главное уложился по срокам. Будем сотрудничать и дальше. Огромное человеческое спасибо!
Отличный заказчик! Точная постановка задачи и своевременная оплата. Сотрудничеством доволен на все 100%!!!

Заявки фрилансеров

uaprime
Виктор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад