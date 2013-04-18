Парсер на PHP

Раз в день на email приходит письмо, в котором несколько (10-15) линков на сайты, которые надо распарсить, вытянув информацию по недвижимости. Здесь пример письма не даю, линки быстро устаревают, email могу переслать заинтересованным кандидатам.

Надо придумать, каким образом наш PHP скрипт будет читать email сообщения (автоматически пересылание могу настроить на любой ящик), структуру базы данных с полями, необходимыми для сохранения, предоставлю.