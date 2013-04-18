Парсер на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок152 просмотра

Раз в день на email приходит письмо, в котором несколько (10-15) линков на сайты, которые надо распарсить, вытянув информацию по недвижимости. Здесь пример письма не даю, линки быстро устаревают, email могу переслать заинтересованным кандидатам.

Надо придумать, каким образом наш PHP скрипт будет читать email сообщения (автоматически пересылание могу настроить на любой ящик), структуру базы данных с полями, необходимыми для сохранения, предоставлю.

PHP
12 лет назад
sskyba
Сергей 
54 года
20 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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