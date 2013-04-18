Нужна интеграции магазина на OpenCart и SMF . OpenCart в корне, SMF в папке, либо наоброт. Одинаковые логин-пароль, данные пользователя, авторизация. Но у каждого свой кабинет и отдельная mysql база. --- ...
Несложные правки по сайту на 1c-Bitrix
Доброго времени суток!
Требуется человек для решения некоторых (достаточно простых задач) на статейном сайте, построенном на 1с Битрикс.
Задачи вида:
Поправить вывод Title на страницах категории;
Убрать некоторые ссылки из шаблона;
Переместить один блок из одного места в другое;
и т.п.
Более подробное ТЗ само собой предоставлю.
Заявки фрилансеров
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